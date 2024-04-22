Кабмин поддержал продление семейной ипотеки до 2030 года

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства финансов, предполагающий продление программы семейной ипотеки до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», — рассказали журналистам.

В начале марта в Минфине уточнили, что дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 млрд рублей.

В ведомстве напомнили, что семейную ипотеку продлят до 2030 года — такое поручение дал президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены.

22 марта председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что летом в стране будет завершена программа массовой льготной ипотеки. Тем не менее адресные программы, включая семейную ипотеку, продолжат действовать.

Ранее Минфин РФ допустил повышение ставки на дальневосточную ипотеку.