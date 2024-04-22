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Кабмин поддержал продление семейной ипотеки до 2030 года

ТАСС: в правительстве поддержали законопроект о продлении семейной ипотеки

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Shutterstock

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства финансов, предполагающий продление программы семейной ипотеки до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», — рассказали журналистам.

В начале марта в Минфине уточнили, что дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 млрд рублей.

В ведомстве напомнили, что семейную ипотеку продлят до 2030 года — такое поручение дал президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены.

22 марта председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что летом в стране будет завершена программа массовой льготной ипотеки. Тем не менее адресные программы, включая семейную ипотеку, продолжат действовать.

Ранее Минфин РФ допустил повышение ставки на дальневосточную ипотеку.

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