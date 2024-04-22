Эксперты рассказали, что делать при нервном срыве

Врачи не относят нервный срыв к психологическим заболеваниям. При этом симптомы такого состояния известны и являются достаточно опасными для человека. Среди них – внезапная агрессия, истерика, апатия, тахикардия, чрезмерная реакция на чьи-то слова и другие. Чтобы в момент остановить кризисную ситуацию, нужно успокоить систему, отвечающую за стресс, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Важными симптомами приближающегося нервного срыва являются также сниженное функционирование, головная боль, астения и проблемы с аппетитом – его потеря или неконтролируемое переедание.

Специалисты советуют при таком психологическом перенапряжении умыться холодной водой. Также в качестве тормоза острой фазы нервного срыва помогает физическая активность – рекомендуется поприседать или отжаться от пола. Затем нужно обустроиться для себя комфортную атмосферу – принять ванну, зажечь свечи и лечь с закрытыми глазами.

Среди методов быстрого снятия напряжения в момент популярны также массажи шеи и вкусная еда.

Если нервный срыв случился у близкого человека, важно постараться его отвлечь, переключить на другое занятие. Причем действовать важно быстро, но мягко, при этом учитывая, что в таком состоянии человек в своих реакциях схож с ребенком. Спокойным поведением нужно показать человеку, что ему ничего не угрожает, помогает также тактильность – можно его обнять и предложить прилечь.

Чтобы предотвратить нервный срыв, важно хорошо питаться, полноценно высыпаться и заниматься спортом, подчеркивают специалисты. При появлении каких-то нарушений мышления и памяти и отсутствии эффекта от правильного образа жизни, нужно как можно скорее обратиться к врачу – неврологу или нейропсихологу.

Напомним, ученые выяснили, что раздражительные и тревожные люди больше склонны к развитию заболеваний сердца.

Врачи ранее развеяли миф о развитии рака из-за «нервов».