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Путин поздравил евреев с праздником Песах

Путин заявил о существенном вкладе еврейской общины в межнациональный диалог

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Соответствующее обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

В тексте телеграммы отмечается, что еврейская община вносит существенный вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога на территории страны. Также президент обратил внимание на активное участие ее членов в воспитании молодежи, благотворительной деятельности и делах просвещения. Путин уточнил, что российские евреи заботятся о сохранении незыблемых семейных и духовно-нравственных ценностей.

«Такая большая, востребованная работа достойна самого глубокого признания. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сам праздник Песах символизирует торжество справедливости и добра над злом.

Песах считается иудейской Пасхой. Праздник посвящен одному из основных событий библейской истории — исходу еврейского народа из Египта и его освобождению от 400-летнего рабства.

В 2024 году Песах начинается с заходом солнца 22 апреля.

Ранее «Газета.Ru» выпустила материал о традициях праздника Песах.

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