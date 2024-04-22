В Бурятии медсестра «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей

В Улан-Удэ медсестра больницы взяла кредит, чтобы заняться инвестициями, и осталась без денег. Об этом сообщает Telegram-канал «АригУс».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Улан-Удэ, женщина рассказала, что оставила свой номер телефона на сайте инвестиционной компании, объявление о заработке она нашла в сети.

Спустя некоторое время с ней связались неизвестные, которые предложили ей подработку, «брокеры» убедили женщину начать инвестировать в валюту. На имя улан-удэнки якобы открыли счет, на котором она могла отслеживать рост своих инвестиций, затем аферисты предложили россиянке увеличить сумму вносимых средств, чтобы заработать больше.

Женщина обратилась в банк и оформила кредит на1,4 миллиона рублей, а затем взяла кредитную карту с лимитом 600 тысяч, все деньги она отправила «брокерам». Через несколько дней медсестра решила вывести часть денег, чтобы погасить кредиты, но ей сообщили про комиссию. Тогда она обратилась к настоящим финансовым брокерам за консультацией и помощью в выводе средств. Специалисты объяснили жертве, что сайт фейковый. Возбуждено уголовное дело.

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