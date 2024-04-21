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Митрополит назвал необходимое число священников на СВО

Митрополит Кирилл: на СВО для ВС РФ требуется порядка 1300 священнослужителей

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Кирилл Нортон/РИА «Новости»

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что для работы с личным составом Вооруженных сил России нужно порядка 1300 священников. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«В Вооруженных силах России 309 штатных должностей военных священников. Но этого крайне мало. Сегодня в зоне СВО для работы с личным составом требуется 1300 священнослужителей. Для увеличения количества состава священников требуются определенные реформы, а у РПЦ тесный контакт с министерством обороны», — сказал священнослужитель.

По его словам, вопрос с присутствием необходимого числа священников в зоне СВО будет решен в ближайшее время.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священнослужители не вправе лишать причастия военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. В качестве примера он привел святого благоверного князя Александра Невского, который принял причастие после Ледового побоища.

В июле 2023 года архиереи РПЦ подтвердили необходимость причащения участников спецоперации, указав на ограничения участия в таинстве лишь в «особых случаях», например, при наличии воинских преступлений.

Ранее стало известно, что Роналдо принял христианство.

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