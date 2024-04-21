Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России проведет тренировку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ориентировочно до 20:00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия. В городе все спокойно», — сообщил Развожаев.

До этого Развожаев сообщал, что в прибрежных районах Севастополя Черноморский флот (ЧФ) России проводил учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов.

В феврале Развожаев заявил, что в местных чатах и пабликах города появилась провокационная информация о якобы подготовке к стрельбе в школах. Развожаев призвал родителей школьников не пересылать провокационные сообщения и не делиться подобной информацией в переписках.

Ранее жителей Севастополя предупредили об учениях флота.