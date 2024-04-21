Уровень Тобола у Кургана начал снижаться

Правительство Курганской области сообщило о том, что уровень воды в реке Тобол возле областного центра за последние два часа снизился на три процента, до 996 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

«По данным гидропоста на 20:00 на 21 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 996 сантиметров», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в ближайшие два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. В прогнозе говорится, что на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. Отмечается, что в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается рост уровня воды с динамикой +10...+45 см, а в Белозерском МО — +5...+35 см.

20 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что паводковая вода в Кургане снова начала подниматься. По его словам, вода поднимается из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки. Губернатор отметил, что в некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы.

Ранее жительница Кургана Надежда рассказала «Газете.Ru» о жизни в городе во время паводка.