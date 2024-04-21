Россиянин пожаловался, что его не пустили на рейс Turkish Airlines до Мексики

Россиянина отказались пускать на рейс компании Turkish Airlines. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина отправился в Мексику на концерт певицы Мадонны. Планировалось, что из Петербурга он прилетит в Стамбул, оттуда – в Канкун.

В аэропорту Турции женщина на стойке отказала ему в посадке несмотря на то, что у него были обратные билеты и бронь в отеле.

По словам пассажира, подобная ситуация произошла с другими россиянами. В большинстве случаев работники ссылались на то, что у людей в паспортах зарегистрировано мало путешествий. Гражданину РФ с большим количеством поездок заявили, что его «Мексика не ждет».

Летевший на концерт Мадонны мужчина обратился в Turkish Airlines, где ему предложили купить билет домой за 56 тысяч рублей.

До этого российских туристов перестали выпускать из Турции из-за ошибок в загранпаспортах. По словам туроператоров, из-за технического сбоя в документах содержится неправильный шифр. У многих также наблюдаются опечатки.

Ранее россиянке в итальянском аэропорту отказали в продаже воды из-за паспорта.