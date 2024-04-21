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В Ленобласти обездвиженную восьмимесячную девочку оставили в запертой квартире

В Ленобласти в запертой квартире нашли обездвиженного младенца

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В Ленобласти восьмимесячный ребенок остался один в закрытой квартире. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел ночью в городском поселке Мга. Правоохранители получили информацию о том, что местная жительница не выходит на связь, и отправились по указанному адресу.

Чтобы попасть в помещение, специалистам пришлось вскрыть дверь. В квартире обнаружили обездвиженную девочку, матери рядом с младенцем не было.

Полиция работает на месте. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства инцидента.

До этого в Омской области мать стала фигуранткой уголовного дела после того, как родила ребенка в лесополосе и положила в мусорный контейнер. Спустя некоторое время младенца с переохлаждением обнаружили прохожие. Медики успели спасти ребенка.

Известно, что женщина проживала с родителями и дочерью. По данным СК РФ, фигурантка дела не хотела воспитывать второго ребенка, поэтому решила выбросить его сразу же после родов.

Ранее мошенники украли у няни деньги и бросили с ней своего ребенка.

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