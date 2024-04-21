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На Байкале туристы спасли тонувшую косулю

В Иркутской области туристы вытащили из ледяной воды тонувшую косулю

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Depositphotos

В Иркутской области туристы помогли косуле выбраться из ледяной воды, животное передали ветеринарным врачам. Об этом сообщает «БСТ».

Туристы из Братска шли по Байкалу на катере с воздушной подушкой и заметили недалеко от берега барахтающуюся в воде косулю. Путешественники смогли вытянуть животное из воды и затащить на палубу судна.

«Весь ее мех намок так, что получилось как шуба, вся пропитанная водой со льдом. Косуля сопротивляться начала, когда мы ее уже закинули сюда в баркас. Потом мы ее начали гладить, она успокоилась. Дрожала, но как бы нормально было», — рассказал один из спасителей косули, братчанин Владимир Иванов.

Косулю согрели и на берегу передали специалистам ветеринарной службы. Когда животное придет в себя, его выпустят в привычную среду обитания в местном заповеднике.

Ранее енот с детенышами провалился в вентиляцию дома в Ингушетии и застрял.

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