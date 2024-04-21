Более тысячи домов в Оренбургской области освободились от воды за сутки

В Оренбургской области от воды освободились более 2,3 тысячи жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Оренбургская область: за сутки от воды освободились более 1100 жилых домов и 1200 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на месте работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция.

В зоне подтопления остаются 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков.

Также сообщается, что в 17 населенных пунктах и четырех СНТ Тюменской области затоплены 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участка.

До этого жительница Оренбурга рассказала, что местным предстоит очень много работы, чтобы устранить последствия паводков. По словам девушки, вода из города уходит в село Илек, поэтому многие волонтеры уезжают туда, чтобы продолжать помогать.

Ранее власти Новокузнецка предупредили о подъеме реки Томь до опасного уровня.