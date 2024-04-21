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Путин Путин поздравил работников местного самоуправления с праздником

Путин поздравил муниципальных работников с Днем местного самоуправления

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

По словам лидера страны, 21 апреля 1785 года российская императрица Екатерина II распорядилась создать органы местного самоуправления.

«В современной России на органы местного самоуправления возложена важная, ответственная миссия. От их эффективной, слаженной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры наших городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных, повседневных проблем людей», — отметил глава государства.

Президент добавил, что надеется на профессионализм, чуткость, неравнодушие глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления, которые стремятся улучшить жизнь земляков.

В конце поздравительной телеграммы Путин подчеркнул важность поддержки значимых общественных инициатив и создания условий для участия граждан в реализации региональных и муниципальных проектов и программ.

Ранее сообщалось, что в России появится новый профессиональный праздник.

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