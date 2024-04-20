СМИ сообщили о задержании российского политолога Андрея Суздальцева

В Москве задержали 63-летнего российского политолога Андрея Суздальцева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Shot, мужчина находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье 361.1 (ч.1) за создание экстремистского формирования. Это министерство включило Telegram-канал, который Суздальцев вел с февраля 2021 года, в список экстремистских организаций.

Политолог был помещен под стражу, пишет канал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суздальцев жил и работал в Белоруссии с 1993 по 2006 год. В 2006 году он был депортирован в Россию, поскольку, по мнению белорусских властей, ставил под угрозу национальную безопасность государства. В августе 2021 года Суздальцев сообщил об увольнении из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В вузе он несколько лет занимал должность заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики.

19 апреля сообщалось, что в Белоруссии сотрудники силовых ведомств задержали инженера, который писал «стихотворения о свободе» и публиковал их «в экстремистских чатах».

Ранее в Белоруссии арестовали агента СБУ.