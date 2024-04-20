Ребенок попал под машину, убегая от бродячих собак в российском городе

В Тюмени ребенок попал под машину, когда убегал от гнавшихся за ним бродячих собак. Об этом сообщает Telegram-канал »Тюмень».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в новом районе города. Мальчик вышел из подъезда и перешел дорогу, где на него напали две большие бездомные собаки. Бродячие животные погнались за ним и ребенок, убегая от них, угодил под колеса автомобиля.

На кадрах с места происшествия видно, что от удара мальчик упал на дорогу. Водитель автомобиля, под колеса которого он попал, остановился, вышел из машины и поспешил на помощь к мальчику. Вокруг пострадавшего также собрались прохожие.

Информации о состоянии ребенка не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого бродячие собаки напали на девочку в Южно-Сахалинске, ей прокусили ногу и ягодицы. Ребенку предстоит пройти курс лечения антирабическими препаратами и регулярно делать перевязки.

Ранее двое школьников пострадали от нападений собак в Петербурге.