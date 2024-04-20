В ФСБ рассказали, какую информацию передавал задержанный в Осетии украинец

На границе с Грузией по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на погрануправления ФСБ России по республике.

«36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники ВС РФ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Сообщается, что информацию украинским спецслужбам он передавал посредством интернет-мессенджера. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что гражданин Украины, который был задержан в ЛНР, признался, что в мае 2023 года планировал взорвать больницу Луганска по заданию СБУ.

Речь идет о мужчине, причастном к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 года. В результате пострадали шесть детей. На задержанного завели уголовное дело по статье о шпионаже. По словам арестованного, «он радовался», когда после этой атаки с ним связался куратор из СБУ и рассказал о жертвах и разрушениях.

Ранее в России впервые за шпионаж арестовали гражданина Южной Кореи.