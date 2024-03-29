Задержанный в ЛНР шпион планировал взорвать больницу

Гражданин Украины, который был задержан в ЛНР, признался, что в мае 2023 года планировал взорвать больницу Луганска по заданию СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мужчине, причастном к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 года. В результате пострадали шесть детей. На задержанного завели уголовное дело по статье о шпионаже.

По словам арестованного, «он радовался», когда после этой атаки с ним связался куратор из СБУ и рассказал о жертвах и разрушениях.

«Шестнадцатого мая, после успешного нашего с ним начала работы, он мне предложил заложить взрывное устройство. Возле автовокзала в Луганске, в больницу», — сказал задержанный.

Как заявил мужчина, он понимал, что среди мирных могут быть жертвы.

До этого сообщалось, что подростков в Донецкой народной республике неизвестные через Telegram призывали устроить стрельбу в новоазовской школе №1 25 марта взамен на вознаграждение в 1,5 млн рублей.

Ранее украинского шпиона, собиравшего данные о передвижениях ВС РФ, задержали в Запорожской области.