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Путин поручил обеспечить переход к персонализированной медицине

Путин поручил обеспечить переход к персонализированной медицине в России

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Портал Правительства Московской области

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить переход к персонализированной медицине в России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства потребовал к концу 2024 года разработать и приступить к реализации национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья.

В этой связи Путин поручил обеспечить переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, способствовать более эффективному выявлению заболеваний на ранних стадиях, развитию регенеративной медицины, разработке и внедрению индивидуальных программ питания, а также внедрению биомедицинских технологий, включая технологии биопечати и технологии, направленные на поддержание активного долголетия и обеспечению дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья населения.

Доклад по поручению в администрации президента ожидают к 1 октября и к 15 апреля 2025 года.

До этого Путин призвал создать платформу, которая поможет поддерживать здоровье всю жизнь.

Ранее Путин призвал внедрять уникальные достижения науки в отечественную медицину.

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