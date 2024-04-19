Сотрудник Домодедово украл у вернувшейся из ОАЭ пассажирки кольцо за 700 тысяч рублей

Сотрудник московского аэропорта похитил люксовое кольцо пассажирки, привезенное из ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В полицию аэропорта Домодедово обратилась москвичка, которая рассказала, что недавно прилетела из ОАЭ с кольцом, купленным там за 700 тыс. рублей, однако не нашла его в чемодане, когда разбирала вещи. В бюро находок путешественница пропажу также не обнаружила.

Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании аэропорта, и увидели, что выпавшую коробку с кольцом подобрал оператор багажных тележек. Проживающий в Подмосковье мужчина 1986 года рождения решил не отдавать потерянное украшение, но затем был задержан и признался в краже.

К настоящему времени возбуждено уголовное дело, похищенное кольцо изъято, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что работники испанского аэропорта массово похищали ценные вещи из чемоданов путешественников.