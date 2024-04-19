В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В трех украинских регионах объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Эти регионы шесть раз переходили в красную зону.

До этого сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.