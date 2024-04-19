Минобороны Молдавии не воздало воинские почести советским воинам

Молдавское Министерство обороны не стало оказывать помощь в церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме. Об этом сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович, передает РИА Новости.

«Министерство обороны Молдавии официально отказало поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад, освобождая нашу страну от румыно-немецкой фашистской оккупации», — сообщил Петрович.

Также он отметил, что в Минобороны пояснили свой отказ празднованием Дня Национального флага. Из-за этого, по данным ведомства, все 6,5 тысячи военных страны будут заняты.

До этого посольство РФ в Молдавии осудило действия вандалов, которые осквернили памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) при защите города Рышканы на севере республики.

Накануне вандалы нарисовали свастику на монументе комсомольцам, которые освобождали страну в годы ВОВ. В Молдавии регулярно происходят подобные инциденты. При этом полицейские еще ни разу не задерживали вандалов.

Ранее в Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника».