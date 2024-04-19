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В Тюмени молодой человек выпал с высоты девятого этажа

В Тюмени под окнами дома нашли подростка

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Haggardous50000/Shutterstock

В Тюмени из окна девятого этажа выпал молодой человек. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Менделеева. По словам очевидца, юноше на вид было около 14 лет. Он вошел в подъезд за несколько минут до падения.

После инцидента на место прибыли сотрудники экстренных служб, медики спасти пострадавшего не смогли. Информацию об этом подтвердили журналистам в департаменте здравоохранения Тюменской области.

На данный момент неизвестно, почему молодой человек выпал из окна. О деталях произошедшего не сообщается.

До этого в Пензенской области годовалый ребенок подошел к окну и выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Спасти мальчика не удалось. Известно, что в момент инцидента мать находилась в помещении. На данный момент следователи проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани школьницу госпитализировали после падения из окна стройки.

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