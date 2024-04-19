Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выросло число раненных в результате обстрела Горловки

Мэр Приходько: число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до 13

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Количество горожан, которые пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), увеличилось до 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых в результате вчерашнего (18.04.2024 г.) обстрела... мирных горловчан возросло до 13», — написал градоначальник.

18 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ударили по больнице и станции переливания крови в Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Больница и станция получили повреждения. Сообщалось о восьми пострадавших, включая одного ребенка.

12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС. БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на здание. Спасатели начали тушить огонь. По информации министерства, во время ликвидации огня произошла повторная атака с использованием дрона. В результате сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ охотятся за мирным населением с помощью дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами