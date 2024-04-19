Выросло число раненных в результате обстрела Горловки

Количество горожан, которые пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), увеличилось до 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых в результате вчерашнего (18.04.2024 г.) обстрела... мирных горловчан возросло до 13», — написал градоначальник.

18 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ударили по больнице и станции переливания крови в Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Больница и станция получили повреждения. Сообщалось о восьми пострадавших, включая одного ребенка.

12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС. БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на здание. Спасатели начали тушить огонь. По информации министерства, во время ликвидации огня произошла повторная атака с использованием дрона. В результате сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ охотятся за мирным населением с помощью дронов.