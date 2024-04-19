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Власти российского города хотят убедить пенсионерку убраться в квартире с крысами

Власти Озерска не могут выселить женщину, которая живет в квартире с крысами и блохами

Власти Озерска не могут выселить женщину, которая развела в своей квартире на улице Карла Маркса полчища крыс. В пресс-службе городской администрации «Газете.Ru» сообщили, что это единственное жилье пенсионерки. Сейчас ее хотят убедить навести порядок в квартире.

«Вопрос пока решается, так как без согласия жильца какие-либо действия в его квартире проводиться не могут. Три года назад уже состоялся суд по инициативе соседей, но в выселении героини материала судом было отказано, так как это ее единственное жилье. Родственников у нее нет. Сейчас специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации будут убеждать ее навести порядок в квартире», — объяснили в администрации.

До этого в соцсетях было опубликовано видео, где жильцы дома на улице Карла Маркса в Озерске заходят с полицейским в квартиру, в которой пожилая женщина развела крыс. Хозяйка жилья на видео говорит, что по мусору и фекалиям на полу квартиры бегают не крысы, а мангусты. Она также утверждает, что их скоро заберет «зоологическая полиция».

Жительница дома Ольга рассказывала «Газете.Ru», что городские власти и ЖЭК годами игнорируют квартиру с крысами, тараканами и клопами. В подъезде, по ее словам, стоит невыносимый запах, жильцам приходится держать входную дверь и окна постоянно открытыми. Жители хотят обратиться со своей проблемой к губернатору Челябинской области Текслеру или президенту Путину.

Ранее брошенного годовалого ребенка нашли в захламленной квартире в Магадане.

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