Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело Беркович и Петрийчук об оправдании терроризма передали в военный суд

Уголовное дело Беркович и Петрийчук передали для рассмотрения в военный суд

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

В заявлении уточняется, что женщин обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При этом заключение прокуратуры и материалы по делу были направлены в военный суд для дальнейшего рассмотрения.

«Уголовное дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в публикации.

В начале мая 2023 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук. Причиной послужило создание ими спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, с которыми через социальные сети связываются представители радикального ислама.

Специалисты установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. В результате Петрийчук и Бркович задержали и отправили в СИЗО. 8 апреля суд продлил арест драматурга и режиссера до 4 мая включительно.

Позже Росфинмониторинг внес женщин в реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Свою вину они так и не признали.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Беркович и Петрийчук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами