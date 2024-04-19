Дело Беркович и Петрийчук об оправдании терроризма передали в военный суд

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

В заявлении уточняется, что женщин обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При этом заключение прокуратуры и материалы по делу были направлены в военный суд для дальнейшего рассмотрения.

«Уголовное дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в публикации.

В начале мая 2023 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук. Причиной послужило создание ими спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, с которыми через социальные сети связываются представители радикального ислама.

Специалисты установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. В результате Петрийчук и Бркович задержали и отправили в СИЗО. 8 апреля суд продлил арест драматурга и режиссера до 4 мая включительно.

Позже Росфинмониторинг внес женщин в реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Свою вину они так и не признали.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Беркович и Петрийчук.