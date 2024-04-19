В Кремле оценили востребованность программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции (СВО) «Время героев». Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия корреспонденты попросили представителя главы государства прокомментировать завершение тестирования в рамках данной программы. Они поинтересовались, когда общественность узнает имена назначенцев из этого кадрового состава и как дальше будет проходить процесс.

«Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их сначала нужно обучить. Кто-то получает доступ к курсам онлайн, кто-то поедет учиться очно. Это все еще только предстоит», — сказал Песков.

Он добавил, что российский лидер внимательно следит за ситуацией. При этом, по словам пресс-секретаря Кремля, весь механизм «Времени героев» востребован среди населения и достаточно быстро набирает обороты.

29 февраля Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Во время своего выступления президент анонсировал запуск программы «Время героев», в рамках которой у ветеранов и участников боевых действий на Украине появилась возможность в приоритетном порядке поступить в вуз и получить гражданскую специальность.

Прием заявок на участие в кадровой программе начался 1 марта. При этом всего за сутки было подано рекордное количество заявок — 14 тыс. штук. В целом желание принять участие в тестировании изъявили более 44 тыс. человек.

Ранее программу «Время героев» назвали необходимой мерой для развития государственного управления.