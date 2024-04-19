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Главе парламента Чечни присвоили звание генерал-майора

Кадыров сообщил о присвоении звания генерал-майора главе парламента Чечни

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении председателю чеченского парламента Магомеду Даудову воинского звания генерал-майор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны», — считает Кадыров.

Глава региона напомнил, что Даудов участвовал в борьбе с террористами на территории Чечни, способствуя уничтожению членов бандформирований. В настоящее время он не только возглавляет чеченский парламент, но курирует оперштаб республики по проведению СВО, который в том числе занимается обеспечением военнослужащих из Чечни.

17 февраля стало известно, что старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром региона по делам молодежи. 18-летний юноша также получил высшую награду республики. Накануне ордена ДНР была удостоена и другая наследница Кадырова — 25-летняя Айшат, последние три года занимающая пост министра культуры региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командира «Ахмата» Апти Алаудинова назначили замглавы по военно-политической работе Минобороны.

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