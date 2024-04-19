Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Орске начато частичное водоснабжение. В строй введены три скважины, которых хватит на полдня работы, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Ситуация на Кумакском водозаборе к этому часу. Специалисты работали всю ночь — удалось ввести еще 3 водозаборные скважины. Накопительный резервуар заполнен чистой водой. Его хватит для частичного снабжения города водой до середины дня», — сообщил Паслер.

До этого Паслер сообщил, что в частично подтопленном Орске в Оренбургской области возобновили подачу электричества. По информации Паслера, водоснабжение пока не восстановлено, специалисты водоканала меняют насосы в местах с открытым доступом к скважинам.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее директор Орского краеведческого музея рассказала о потере дома из-за наводнения.