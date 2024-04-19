Ректор Института русского языка имени Пушкина Трухановская снята с должности

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская снята с должности, а исполняющим обязанности назначен Никита Гусев. Об этом сообщает Минобрнауки РФ в своем Telegram-канале.

«Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назначен Никита Владимирович Гусев», — следует из сообщения.

До этого Трухановская заявила, что в учебном заведении не идет речи об отмене творчества иностранных агентов. Трухановская отметила, что в Институте Пушкина студенты в основном изучают классику, поскольку творчество современных авторов «не совсем устоялось для того, чтобы его можно было как-то анализировать с точки зрения образования».

Ректор при этом добавила, что студентам рекомендуют отказаться от написания студенческих дипломов и аспирантских диссертаций по трудам авторов-иноагентов. Учащимся советуют «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции». Комментируя внесение ряда известных российских писателей в реестр иноагентов, Трухановская подчеркнула, что ни одно из этих решений не является отменой творчества, поскольку речь идет о продаже произведений, а не о лишении того или иного автора права называться писателем.

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