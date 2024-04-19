Из тюменской деревни Синицына срочно эвакуируют жителей

В Тюменской области началась срочная эвакуация жителей деревни Синицына. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

На месте работает эвакуационная комиссия муниципалитета, представители профильных служб. Жителей собирают возле дома №15 по улице Дачной.

Деревня Синицына расположена в двух километрах от реки Ишим, на которой в этом году наблюдается рекордный паводок.

19 апреля в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области власти объявили срочную эвакуацию из-за возможного затопления.

«Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Дом Отдыха, Детский Санаторий. Опасность затопления. Срочная эвакуация, в ПВР (пункты временного размещения. — «Газета.Ru») возьмите документы, белье и лекарства», — следовало из сообщения.

18 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области за несколько часов вырос на 42 сантиметра и поднялся до 504 сантиметров.

Ранее власти Тюменской области назвали число подтопленных паводком домов в Казанском районе.