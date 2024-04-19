В Ишиме Тюменской области затопление угрожает пяти селам

В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявлена срочная эвакуация из-за возможного затопления. Об этом сообщает ТАСС.

«Жители Синицина, Симанова, Детский Дом, Дом Отдыха, Детский Санаторий. Опасность затопления. Срочная эвакуация, в ПВР (пункты временного размещения. — «Газета.Ru») возьмите документы, белье и лекарства», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что вода из реки Ишим подошла ко всем селам Казанского района Тюменской области, которые находятся под угрозой паводка. По ее словам, вода движется в Ишимский район, по району подтоплено 93 дома.

На утро пятницы уровень воды в реке Ишим на гидропосте в населенном пункте Ильинка Казанского района зафиксирован на отметке 884 см (критическая 800 см), за сутки он снизился на 7 см.

16 апреля жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

Ранее уровень воды в реке Ишим превысил отметку, при которой наступают опасные явления.