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Гендиректор музеев Кремля получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил дочь космонавта Гагарина орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

Президент РФ Владимир Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину Орденом за заслуги перед Отечеством III степени. Указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.

В документе подчеркнули, что Елена Гагарина получила награду за вклад в развитие музейного дела и «сохранение культурного наследия».

До этого Путин поздравил Елену Гагарину с юбилеем. Дочь первого космонавта Юрия Гагарина родилась 17 апреля 1959 года в городе Заполярный Мурманской области.

Накануне директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала, что в Успенском соборе Кремля во время реставрации были обнаружены фрагменты храмов времен Ивана Калиты и Ивана III. Она отметила, что специалисты планируют дальнейшие работы в данном сегменте. Патриарх Кирилл назвал раскопки в Кремле «не очень хорошим символом».

Ранее музей «Гараж» убрал с прилавков некоторые книги из-за угроз.

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