Мишустин дал поручение по развитию судостроения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заняться подготовкой долгосрочного комплекса мер по развитию компетенций судостроителей. Комплекс должен быть представлен до 25 декабря, говорится на сайте российского кабмина.

«Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря», — сказано в сообщении.

Реализацию комплекса мер будут рассчитывать на срок до 2035 года, отмечается на сайте.

Также Минпромторгу поручено до 4 сентября актуализировать Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков и трендов их развития.

Поручения были даны после стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации, которая прошла 26 марта. Тогда Мишустин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что нужно активнее развивать собственные компетенции в судостроении и добиваться технологического суверенитета.

Ранее Мишустин озвучил условия вывода экономики России в топ-4 в мире.