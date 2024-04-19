Уровень воды в Тоболе около Кургана превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Тобол около города Кургана превысил исторический максимум на шесть сантиметров. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024».

По состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) уровень воды в соответствующей части Тобола достиг отметки в 1012 см. Всего за четыре часа этот показатель увеличился на четыре сантиметра.

До сих пор историческим максимумом считался уровень воды 1006 см. Он был зафиксирован в реке в районе города Кургана в 1994 году.

Утром 19 апреля пресс-служба губернатора Курганской области Вадима Шумкова сообщила, что в связи с весенним паводком в регионе были эвакуированы более 15 тыс. человек. При этом в 15 пунктах временного размещения в данный момент находятся 759 граждан.

Накануне в административном центре региона приостановили работу двух котельных. Речь идет об объектах в микрорайонах Затобольный и Тополя, которые оказались в зоне затопления.

До этого Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в области. В частности, он рассказал об увеличении уровня дамбы в городе Кургане до 11,5 метра.

Ранее в МЧС РФ подсчитали число подтопленных домов в Курганской области.