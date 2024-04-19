Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что пока не установили причину возникновения COVID-19

В Минздраве США заявили, что до сих пор не знают причину возникновения COVID-19

close
100%
Depositphotos

Министерство здравоохранения и социальных служб США до сих пор не установило точную причину возникновения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава американского медицинского ведомства Хавьер Бесерра, передает Semafor.

По его словам, точно установить причину появления вируса проблематично, так как для этого, предположительно, требуется, чтобы Китай был «более открытым» в плане обмена информацией.

Бесерра подчеркнул, что все страны стремятся к одной цели — узнать причину происхождения вируса, но этого не произойдет, если Китай не предоставит больше сведений.

Отвечая на вопрос, готовы ли США к новой пандемии, Бесерра сказал, что его министерство готовится к возможному появлению новых вирусов, естественного или искусственного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее был найден способ устранения «тумана в голове» после COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами