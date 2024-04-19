Россияне стали более разборчивы в выборе работодателей

Россияне перестали терпеть токсичных работодателей — «токсичность» вошла в топ-3 причин, по которым россияне стали менять работу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, проведенный кадровыми агентствами UTEAM и Talantix.

«Сегодня ситуация изменилась: при большом количестве предложений на рынке труда и привлекательной зарплате соискатели выбирают то место работы, где будет не только хорошая оплата и бенефиты, но и комфортная среда для работы и общения с коллегами», — отмечает директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Обычно наиболее важными показателями, по которым российские рабочие и сотрудники оценивали собственное рабочее место, являются уровень зарплаты и психологический климат в коллективе. Теперь, когда для россиян стала не менее важным критерием нетоксичность руководства, как считают исследователи, можно сказать о том, что в России растет конкуренция за сотрудников на рынке труда.

Важным составляющим привлекательности рабочего места исследователи назвали обеспечение комфортных условий труда.

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