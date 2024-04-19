Россияне рассказали о планах на майские праздники

Большинство россиян пока не определились с планами на майские праздники: 24% опрошенных ответили, что решат ближе к делу. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказался отдых на даче: за городом проведут выходные 19% опрошенных. Замыкает тройку лидеров внутренний туризм — 15% россиян посетят новый город.

Популярность России подтверждают и данные бронирований отелей: 64,3% клиентов сервиса на майских праздниках забронировали гостиницы в стране. Наиболее востребован отдых в обеих столицах — 4% участников опроса даже отдельно отметили, что поедут либо из Москвы в Санкт-Петербург, либо в обратном направлении. Больше всего отелей на данный момент забронировано как раз в Петербурге — доля города 18,6%. На Москву же приходится 13,2% отельных заказов.

Кроме того, в топ-10 внутренних направлений вошли Казань (доля отельных заказов — 5,7%), Адлер (5,2%), Нижний Новгород (3,8%), Калининград (3,5%), Сочи (3,3%), Эсто-Садок (2,3%), Ярославль (1,4%) и Владивосток (1,3%).

8% участников опроса ответили, что на майские праздники откроют пляжный сезон за границей. Зарубежный рейтинг возглавляет Стамбул: доля отельных заказов в этом турецком городе составляет 7,2%. Далее следуют Минск с 4,9% и Париж с 4,3%. Также в списке оказались Токио (3,2%), Дубай (2,9%), Милан (2,4%), Рим (2,3%), Баку (2,2%), Тбилиси (2,1%) и Ереван (1,9%). Среди других вариантов досуга на майские праздники — просмотр сериалов дома (киномарафон устроят 8% опрошенных), свидание с любимым городом в планах у 6%, а 2% респондентов уже подыскали варианты для цифрового детокса в глэмпинге или палатке на природе.

Каждый четвертый опрошенный признался, что отдыхать не планирует: 13% будут работать на майских праздниках, а 12% займутся делами, например, генеральной уборкой.

Ранее в России возрос интерес к апартаментам перед майскими праздниками.