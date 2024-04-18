Мурманскую область назвали регионом-лидером в социальной сфере

Прошедшая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом — это подведение итогов и оценка работы главы региона. Об этом по ее итогам заявил Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его мнению, главным итогом встречи стало то, что развитие региона получило позитивную оценку.

«Также позитивную оценку получила работа губернатора. Путин поддержал выдвижение Чибиса на второй срок. Если говорить конкретно, то это, безусловно экономическое развитие региона и его уникальное геополитическое положение, связанное прежде всего с развитием Северного морского пути, а также промышленное и военное значение региона», — сказал эксперт.

По словам Потуремского, в социальной сфере Мурманская область также является безусловным регионом-лидером.

«Программа «На Севере — жить» показала свою эффективность. В том числе регион показал демографические очень высокие результаты. Здравоохранение, социальная сфера получили очень серьезное развитие», — добавил он.

Политолог подчеркнул, что все это логичным образом привело к тому, что глава государства поддержал выдвижение Андрея Чибиса на второй губернаторский срок.

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента России Владимира Путина о поддержке на выборах главы региона в сентябре, российский лидер не отказал.

Президент уточнил, что проблем и нерешенных вопросов в регионе достаточно, однако он убедился, что Чибис достаточно погружен в них, чтобы добиться необходимого результата.