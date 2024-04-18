Организаторы проекта «Время героев» для бойцов СВО отметили высокую мотивацию участников

Из допущенных к тестированию для участия в кадровой образовательной программе «Время героев» для бойцов и ветеранов спецоперации, около 80% кандидатов прошли испытания. Об этом сообщил руководитель блока оценочных мероприятий программы, председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко. Его слова приводятся на сайте высшей школы госуправления РАНХиГС, на базе которой будет реализовываться проект.

Руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» назвал этот показатель отличным и свидетельствующим о высокой мотивации и подготовленности участников.

«Число участников с передовой даже несколько превзошло ожидаемые цифры. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало», — заявил Павел Безручко.

Он отметил, что итоги тестирования пока не были подведены, поэтому о результатах говорить рано.

«Все участники получат информацию об итогах своего участия в отборе на программу 20 мая в личных кабинетах», — уточнил Безручко.

По словам руководителя блока оценочных мероприятий проекта, программа «Время героев» существенно отличающийся от привычных кадровых и образовательных конкурсов.

Во-первых, как пояснил Безручко, программа инициирована лично президентом России Владимиром Путиным, что накладывает дополнительную ответственность на организаторов.

Во-вторых, он указал на принципиально иной состав участников, поскольку проект рассчитан на бойцов СВО.

«Это настоящие герои», — сказал Безручко.

По его мнению, многие участники спецоперации обладают значительным управленческим потенциалом и высокой степенью дисциплины.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.