Эксперт рассказал, как минимизировать риски при непогоде

В Москве и Центральной России 19 апреля ожидается девятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с. Исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов рассказал, как обезопасить себя и минимизировать риски при непогоде.

В первую очередь, по его словам, необходимо обезопасить жилье — закрыть окна и двери.

«Через открытые окна проливной дождь зальет квартиру. Вода может намочить вещи на подоконнике, повредить обои и стоящую рядом с окнами мебель. Не менее опасный фактор – сильный ветер. Он способен распахнуть открытые окна настежь – при ударе о стену стекла разобьются, все, что стояло на подоконнике упадет на пол, сломаться может и сама оконная рама. Аналогично и с входными дверьми, поэтому если вы живете в частном доме, или шторм застал вас на даче, убедитесь, что все двери, в том числе, калитка, заперты», — сказал он.

Также Абрамов посоветовал убрать с незастекленных балконов вещи, которые может унести ветром.

«Так вы не только ничего не потеряете, но и позаботитесь о безопасности других людей. Сброшенные ураганом вещи могут упасть на прохожих или повредить чье-то имущество», — уточнил он.

При этом исполнительный директор СберСтрахования напомнил, что из-за штормового ветра могут падать ветви и деревья, поэтому нужно стараться не парковать автомобиль рядом с деревьями и другими объектами, которые могут повредить авто. По его мнению, опасность представляют дорожные знаки, рекламные баннеры и другие непрочные конструкции.

«По той же причине не пытайтесь укрыться на автобусных остановках, вблизи рекламных щитов или под козырьками, если непогода застала вас на улице. Зайдите в помещение – магазин, торговый центр, подъезд дома и переждите, пока стихия не утихнет, там вы будете в безопасности.

Подготовьтесь к отключению электричества», — добавил он.

Абрамов напомнил, что обрыв электрических проводов является частым последствием непогоды, особенно за городом. Он посоветовал быть готовыми провести какое-то время без света и электричества. Для этого необходимо заранее зарядить мобильные телефоны и портативные аккумуляторы, а также удостовериться, что у вас есть продукты, которые не требуют приготовления.

«Если у вас есть страховой полис, при возникновении ущерба обязательно обратитесь в страховую компанию для оформления выплат. Благодаря страховой поддержке, вы сможете оперативно устранить последствия шторма», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей и жителей Центральной России о девятибалльном шторме. По его словам , ухудшение погоды начнется в 15:00 часов пятницы, постепенно усиливаясь к вечеру