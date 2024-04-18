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В день смерти жены Бишимбаева ресторан Bau в Астане должна была посетить делегация Путина

Адвокат Уразбахова: приезд делегации Путина помешал скрыть тело Нукеновой

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Илья Питалев/РИА Новости

В день смерти жены бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой делегация Путина забронировала VIP-зал в ресторане Bau в Астане. Президент России находился с визитом в Казахстане 9 ноября. Убийство Нукеновой произошло в ночь с 8 на 9 ноября.

По мнению адвоката потерпевшей стороны Жанны Уразбаховой, именно это обстоятельство не позволило убийцам скрыть следы преступления.

«Зная о том, что будет делегация президента РФ, они не могли вывезти тело из ресторана. Это имеет прямое отношение к делу», – подчеркнула Уразбахова.

Это стало известно во время исследования телефона второго подсудимого, Бахытжана Байжанова — родственника Бишимбаева и директора «Гастроцентра», в который входит ресторан Bau. Он в переписке с администратором просил отменить бронь, так как ресторан тогда закрыли по поручению Бишимбаева.

Бишимбаева судят в Астане по обвинению в убийстве гражданской жены Нукеновой. По его словам, они с супругой пришли в VIP-зал ресторана, где стали ссориться, и она сама упала головой на унитаз. Он поднял ее за волосы, она села, а затем уснула на диване в ресторане. На утро он понял, что Салтанат умерла. Следствие считает, что Бишимбаев убил ее и заставил брата удалить записи камер.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сенат Казахстана принял закон против домашнего насилия.

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