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Суд установил временное ограничение на выезд из РФ для экс-замглавы ЦБ Корищенко

Суд временно ограничил выезд из России для бывшего замглавы ЦБ Корищенко

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Пресс-служба Тверского суда

Арбитражный суд Москвы установил временное ограничение на выезд из России для находящегося в процедуре банкротства бывшего заместителя председателя Центробанка РФ и экс-заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В публикации говорится, что ограничение права на выезд из страны продлится до даты вынесения определения о завершения производства по делу о банкротстве должника.

Корищенко обвиняли в растрате 1,4 млрд рублей, которая привела к банкротству Инвестбанка в 2013 году. Суд вынес ему приговор в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. В декабре 2023 года Мосгорсуд изменил приговор в отношении экс-заместителя председателя ЦБ РФ и отпустил его на свободу.

Ранее экс-сотрудника Минобороны РФ Гукова приговорили к 9 годам лишения свободы за коррупцию.

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