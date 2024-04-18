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Уровень реки Тобол вырос до 987 сантиметров

Уровень реки Тобол вырос за десять часов на 17 сантиметров

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

В реке Тобол у города Кургана уровень воды к 16:00 по московскому времени поднялся на 17 сантиметров, до 987 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Уральский гидрометцентр прогнозировал, что вода в Тоболе будет подниматься до 18 апреля. При этом уровень «опасного явления» находился на отметке 850 сантиметров.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана по состоянию на 14:00 (12:00 мск) 18 апреля за 6 часов поднялся на 7 см и составляет 977 см. Уровень воды превышает отметку «опасного явления», которая составляет 850 см.

В результате подъема уровня воды в реке Тобол в Курганской области пострадали 669 жилых и 2376 дачных домов, 25 населенных пунктов остались без электроэнергии. Власти призвали всех жителей поселений вдоль Тобола, включая административный центр Курган, к немедленной эвакуации. Губернатор предупреждал о предстоящей «крайне сложной ситуации», когда уровень воды в Тоболе может достичь 11 метров.

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