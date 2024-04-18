Уровень воды в Ишиме поднялся на 42 сантиметра за восемь часов

Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области за последние восемь часов вырос на 42 сантиметра и поднялся до 504 сантиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

Отмечается, что в 6:00 по московскому времени уровень воды составлял 462 сантиметра, к 12:00 вода поднялась до 483 сантиметров.

До этого сообщалось, что пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидают в ближайшие дни. Для этого задействовали 20 самосвалов. Мешки песком, которые нужны, чтоб дополнительно увеличить высоту насыпи, наполняют добровольцы. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Река Ишим в районе села Ильинка уже превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров.

Также стало известно, что в трех районах Тюменской области отмечают рост воды. Речь идет о Казанском, Ишимском и Упоровском.

Накануне жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

Ранее власти опровергли сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово.