МВД ответило на сообщения о кражах в подтопленных Курганской и Томской областях

В некоторых российских СМИ были опубликованы сообщения о якобы многочисленных фактах хищения имущества на затопленных паводком территориях в Курганской и Томской областях. Об этом сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Данная информация не соответствует действительности», — написала она.

Согласно информации сотрудника ведомства, в Томской области такие случаи на данный момент не зафиксированы совсем. А в Курганской области в полицию поступило два заявлениях о кражах, из которых подтвердилось только одно — в Притобольном округе.

«Подозреваемый в хищении из домовладения <...> задержан и <...> заключен под стражу», — подчеркнула Волк.

Иных обращений от жителей подтопленных регионов о кражах имущества не зарегистрировано, заключается в публикации.

В МВД попросили журналистов и блогеров не распространять непроверенную информацию, а за комментариями обращаться в отделы информации и общественных связей полиции.

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