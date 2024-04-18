Курсант МЧС получил 21 год колонии за убийство 16-летней и попросился на СВО

В Красноярском крае 21-летнего бывшего курсанта МЧС Евгения Анисифорова признали виновным в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 31 июля 2022 года в Железногорске у Кантатского водохранилища. Молодой человек, будучи пьяным, напал на ранее незнакомую ему 16-летнюю девушку, ударил ее кулаком и камнем. Когда она потеряла создание, злоумышленник оттащил ее в кусты и изнасиловал. Полагая, что жертва умерла, преступник засыпал ее гравием. Экспертиза показала, что девушка была еще жива, но задохнулась.

В июле того же года красноярец совершил похожее нападение в том же месте. От его рук пострадала 19-летняя девушка. Злоумышленник подкараулил ее и ударил камнем по голове. Та упала на землю, но не потеряла сознание и сумела скрыться от нападавшего.

Тем же летом молодой человек похитил четыре телефона и личные вещи у отдыхавших на пляже водохранилища местных жителей, причинив им ущерб в размере 28 тыс. рублей.

На поиск злоумышленника правоохранители вышли не сразу: чтобы найти убийцу, полиция проверила более 10 тыс. мужчин, было проведено более двух тысяч судебных молекулярно-генетических экспертиз. За информацию о преступнике краевая полиция обещала 1 млн рублей.

Суд признал экс-курсанта виновным и приговорил к 21 году колонии строгого режима.

По данным Telegram-канала «Кровавая барыня», осужденный не хочет отбывать срок. У Анисифорова есть опыт службы в армии, на суде он, улыбаясь, заявил, что готов уехать на СВО, чтобы «искупить вину».

Мать 16-летней убитой девушки боится, что агрессор может вновь оказаться на свободе.

Ранее помилованный заключенный вернулся с СВО и убил 26-летнюю девушку.