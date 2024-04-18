Российские авиакомпании нарастили пассажиропоток почти на 7%

Пассажиропоток авиакомпаний России в марте 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,8% — до 7,9 млн человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

По данным ведомства, в топ-5 крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». Их самолеты перевезли 5,6 млн человек.

По мнению руководителя аналитического центра подведомственного Росавиации Государственного НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Федора Борисова, увеличение процента занятости кресел — около 88% — очень высокий показатель для марта. Он обратил внимание, что это означает умение компаний эффективно управлять имеющимися у них ресурсами в условиях ограниченной емкости рынка.

«Данный тренд, очевидно, сохранится по мере подхода высокого сезона», — сделал прогноз Борисов.

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