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Стало известно, сколько домов пострадали из-за атаки БПЛА в Воронеже

Мэр Кстенин: девять домов пострадали при атаке украинских БПЛА на Воронеж

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Число домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж вечером 17 апреля, увеличилось до девяти. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал мэр города Вадим Кстенин.

Он отметил, что осмотр территории продолжается.

«За утро выявлены повреждения одного автомобиля и девяти домов», — написал Кстенин.

По его словам, возгораний в этим домах не было. В некоторых домовладениях зафиксированы серьезные повреждения, в том числе «пострадали входные группы» и «надворные постройки».

При этом он заявил о готовности местных властей предоставить гражданам, чьи дома пострадали, временное жилье. Кроме того, им будет оказана помощь в восстановлении домов, разборе и вывозе конструкций. Мэр заявил, что «средства на это есть, алгоритмы отработаны».

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью дежурными силами противовоздушной обороны на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей, в том числе три метеозонда.

Также Гусев сообщал, что четыре жилых дома получили повреждения в Воронеже в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ на город.

Ранее около нефтебазы в Воронеже начался мощный пожар.

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