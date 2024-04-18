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В Орске из-за аварии на электролинии отключились объекты водоканала

Власти Оренбуржья: в Орске объекты водоканала обесточены из-за аварии

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В частично затопленном Орске без электроснабжения остались объекты водоканала из-за аварии на линии электропередач. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Оренбургской области.

Отмечается, что ночью сработала защита подтопленной линии электропередачи Орского производственного отделения «Оренбургэнерго». В результате этого электроснабжение объектов водоканала было временно ограничено, что привело к заметному снижению объема подачи воды.

Губернатор Паслер поделился, что все службы с ночи работают над запуском скважин. Он дал поручение дополнительно направить в город специальную технику для подвоза воды.

«Вчера в жилые кварталы выставили емкости с водой, которые пополняются в постоянном режиме. <...> Это временное решение, пока не введем в строй все скважины водоканала»», — отметил глава региона Денис Паслер.

До этого Паслер говорил, что выплаты уже получили 30 тысяч пострадавших от наводнений жителей Оренбургской области.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.

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