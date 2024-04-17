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Москвич напал с ножом на своих мать и бабушку

В Москве в квартире нашли женщину и ее мать с ножевыми ранениями

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Shutterstock

Жителя Москвы подозревают в нанесении травм своим родственницам. Об этом сообщает прокуратура региона.

Обездвиженных женщин обнаружили в квартире на Тайнинской улице. Предварительно, с ножом на россиянок напал сын одной из них. По какой причине это произошло, неизвестно.

Правоохранители возбудили уголовное дело, на данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Прокуратура контролирует ход расследования.

До этого в Ленобласти мужчина стал фигурантом уголовного дела после пропажи женщины. В полицию обратилась ее подруга, после чего правоохранители возбудили уголовное дело.

По словам подозреваемого, женщина пришла к нему, во время застолья между ними произошла ссора и он сильно избил знакомую. В результате он завернул россиянку в простыню и скинул в колодец на соседнем участке.

Ранее неизвестные с ножом ограбили ребенка на детской площадке в Петербурге.

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