Политолог назвала поддержку пострадавших от паводков приоритетной задачей Путина

Обсуждение вопросов безопасности и поддержки жителей регионов, пострадавших от паводков, с которых началось совещание президента России Владимира Путина с членами правительства, говорит о том, что глава государства уделяет приоритетное внимание этой теме, считает политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

Эксперт констатировала, что для решения проблем в зоне паводков объединяются усилия государства, общества и бизнеса.

«Региональные власти и представители специальных служб смогли нивелировать проблему, однако пока еще остается множество нерешенных вопросов. Президент не случайно начал совещание с обсуждения именно этой темы. Ему важно, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, ее получили», — заявила в беседе с «Газетой.Ru» Анна Федорова.

Также политолог обратила внимание на то, что в ходе совещания обсуждалась реализация нового нацпроекта «Экономика данных», направленного на развитие IT-сферы страны, цифровых платформ и передовых решений.

«Айтишники, которые уехали из России, позавидуют тем специалистам, которые остались, поскольку в стране создается уникальная система поддержки IT-cектора», — констатировала Анна Федорова.

Она также добавила, что российским разработчикам ПО предстоит реализовывать амбициозные проекты в сфере управления, экономики и развлечений.

Еще одной поднятой на совещании темой стало развитие космической отрасли.

«Россия возвращает себе лидерство в области освоения космоса. Проект «Ангара», за которым мы все наблюдали, — это новый этап реализации космических программ и стратегически невероятно важная для страны история», — считает Федорова.

17 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ. Глава государства и кабмин обсудили ситуацию с паводками в российских регионах, перспективы внедрения отечественного программного обеспечения в различных секторах экономики, а также тему кадрового обеспечения сферы здравоохранения.

Кроме того, глава государства поручил подготовить ввод в строй второй очереди космодрома «Восточный».